Du skal på tur! På tide å pakke kofferten og dra. Men åh! Det virker som du har for mye til å få plass i den lille vesken eller kofferten din! Du må bruke litt god romplanlegging for å få alt inn der. Det er det Pack a Bag handler om! Hvert nivå får du et sett med gjenstander og en bagasje du kan legge den i. Jo flere nivåer du spiller, jo flere gjenstander får du, slik at ting kan bli ganske vanskelig. Ikke bekymre deg hvis du blir sittende fast, du kan alltid be om et nyttig hint eller fjerne en av varene du må pakke. Har du den romlige bevisstheten til å klare deg gjennom alle nivåer i Pack a Bag?

Nettside: poki.com

