Stupidella 3

Stupidella er tilbake for et tredje spill fullt av rare, ville og dumme eventyr! I denne versjonen av historien ble ikke Askepott tilbake til sitt normale jeg da klokken slo tolv. I stedet ble hun Stupidella! Klipp gresset, poser for et berømt maleri, tolk skrifter fra gamle sivilisasjoner eller dyrk vannmeloner - hun kan alt! Alt hun trenger er din hjelp til å finne den rette løsningen, som kanskje ikke alltid er lett å finne. Ikke bekymre deg hvis du blir sittende fast på et vanskelig nivå, du kan alltid be om et nyttig hint for å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen. Kan du hjelpe Stupidella igjen? Tredje gang er en sjarm!

Nettside: poki.com

