Murder er et morsomt attentatspill laget av Studio Seufz. Kryp opp bak kongen og ta ham raskt og stille ut. Vær forsiktig - hvis han fanger deg, er det avsted til fangehullet med deg! Spill Murder og opplev hvordan livet er for den typiske intrige vesiren. Hvis du lykkes, blir du den nye kongen – men vær forsiktig, rådgiveren din er ute etter kronen din! Opplev mord online rett fra nettleseren din med Poki og test dine observasjons- og reaksjonsevner. Du kan spille Murder gratis, men et feil trekk vil koste deg livet.Space - Ladd og stikk (morder), Se bak (konge)Murder er laget av Studio Seufz med base i Stuttgart, Tyskland.

Nettside: poki.com

