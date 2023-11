Make It Meme er et morsomt spill hvor du lager og scorer memer med vennene dine eller ekte spillere online. Bare opprett eller bli med i en lobby og vent på at andre spillere blir med. Når spillet starter, får hver spiller et tilfeldig meme og må komme opp med en morsom bildetekst innen den gitte tiden. Hver spiller har da 15 sekunder på seg til å rangere disse meme-kreasjonene. Til slutt vinner den memen som får flest poeng runden. Det er 3 spillmoduser å velge mellom: Normal, Samme Meme og Relaxed. Velg modusen du er best på og vis alle den morsomme siden din! Ikke glem å laste ned favorittmemene dine og dele dem med vennene dine!Meme Buddy er en knapp for å vise kjærlighet til favorittmemene dine og bli dens memevenn! Når du klikker på det, får du halvparten av poengene til vennememet ditt som en bonus. Det er 3 spillmoduser å velge mellom: Normal, Samme Meme og Relaxed. Klikk med venstre museknapp eller trykk med fingeren for å velge en tekst feltet og skriv inn bildetekstene dine. Når det er din tur til å stemme, bruk den røde knappen for å stemme opp, den blå knappen for å stemme ned, eller "Meh"-knappen for ikke å gi poeng. Make It Meme er laget av Prealpha. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Make It Meme gratis på Poki. Make It Meme kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

