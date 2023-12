Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Jungle Friends med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Jungle Friends er et engasjerende tomgangsspill hvor du går inn i potene til en søt rev! Din oppgave er å utforske forskjellige områder og oppfylle behovene til de forskjellige dyrevennene dine. Start med å mate vaskebjørn med saftige bær, du kommer videre til å sette opp bål for koselige lur, plante gulrøtter, stelle sauer og kyllinger, klippe ull, samle egg, tilby forfriskende dusjer til bjørner, fiske og mer enn du kunne forestille deg! Høres mye ut? Ikke bekymre deg! Du får hjelp av trofaste ildere og hunder for å lette belastningen. Bruk opptjente mynter til å oppgradere administrasjonsferdighetene dine, låse opp nye arbeidsområder og øke effektiviteten til de ansatte. Husk å sjekke inventaret ditt for å kle opp reven din! Hvor mange jungelvenner kan du få?

