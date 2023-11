Gjett hvem? er et klassisk morsomt spill for to spillereHver spiller starter spillet med et brett som inkluderer tegneseriebilde av 24 personer og deres fornavn med alle bildene stående. Hver spiller velger et kort etter eget valg fra en separat haug med kort som inneholder de samme 24 bildene. Målet med spillet er å være den første til å bestemme hvilket kort ens motstander har valgt. Spillere veksler på å stille forskjellige ja- eller nei-spørsmål for å eliminere kandidater, for eksempel "Bar din person briller?" Spilleren vil deretter eliminere kandidater (basert på motstanderens svar) ved å vippe disse bildene ned til bare ett er igjen. Godt utformede spørsmål lar spillere eliminere ett eller flere mulige kort. Spørsmål kan omfatte: Gjett hvem? ble utviklet av Codethislab. De har laget mange flere klassiske brettspill som nå er tilgjengelige på Poki.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Guess Who?. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.