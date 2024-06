Spill favorittspillet ditt CATAN når som helst og hvor som helst: det originale brettspillet, kortspillet, utvidelsene og «CATAN – Rise of the Inkas», alt i én app! Etter en lang reise med store deprivasjoner, har skipene dine endelig nådd kysten av en ukjent øy. Andre oppdagelsesreisende har imidlertid også landet på Catan: Kappløpet om å bosette øya har begynt! Bygg veier og byer, handle dyktig og bli Lord or Lady of Catan! Dra på en reise til Catan-universet, og konkurrer i spennende dueller mot spillere fra hele verden. Brettspillklassikeren og Catan-kortspillet gir en ekte bordplatefølelse til skjermen din! Spill med Catan Universe-kontoen din på enheten du velger: Du kan bruke påloggingen din på en rekke stasjonære og mobile plattformer! Bli en del av det enorme verdensomspennende Catan-fellesskapet, og konkurrer mot spillere fra hele verden, og på alle støttede plattformer. Brettspillet: Spill det grunnleggende brettspillet i flerspillermodus! Bli med to av vennene dine for maksimalt tre spillere og møte alle utfordringene i «Ankomst på Catan». Gjør ting enda mer spennende ved å låse opp hele Basegame; utvidelsene "Cities & Knights" og "Seafarers", hver for opptil seks spillere. Den spesielle scenariopakken som inneholder scenariene «Enchanted Land» og «The Great Canal» gir enda mer variasjon til spillene dine. Spillutgaven "Rise of the Inkas" er nok en spennende utfordring for deg, ettersom bosetningene dine er dømt i sin storhetstid. Jungelen svelger tegnene til menneskelig sivilisasjon, og motstanderne dine griper sjansen til å bygge sin bosetning på stedet de lengter etter. Kortspillet: Spill introduksjonsspillet til det populære 2-spillerkortspillet «Catan – The Duel» online gratis eller mestr gratis «Arrival on Catan», for å låse opp enkeltspillermodusen permanent mot AI. Få det komplette kortspillet som et kjøp i spillet for å spille tre forskjellige temasett mot venner, andre fansvenner eller forskjellige AI-motstandere og fordype deg i det travle livet på Catan. Egenskaper: - Handle – bygg – bosette – Bli Lord of Catan! - Spill på alle enhetene dine med én konto. - Tro mot originalversjonen av brettspillet «Catan», samt kortspillet «Catan – The Duel» (aka «Rivals for Catan») - Design din egen avatar. - Chat med andre spillere og form guilds. - Delta i sesonger og vinn fantastiske premier. - Spill for å tjene mange prestasjoner og låse opp belønninger. - Få flere utvidelser og spillemoduser som kjøp i spillet. - Kom veldig enkelt i gang med den omfattende opplæringen. Gratis å spille innhold: - Grunnleggende spill gratis kamper mot to andre menneskelige spillere - Introduksjonsspill gratis kamper Catan – Duellen mot en menneskelig spiller - "Ankomst på Catan": Mestre utfordringene på alle områder av spillet for å få flere røde Catan-soler. - Du kan bruke Catan suns til å spille mot datamaskinen. Dine gule soler lades opp av seg selv.

Nettside: catanuniverse.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Catan Universe. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.