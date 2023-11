Get on Top er et kampspill for 2 spillere laget av Bennett Foddy. Bryt med vennen din og prøv å slå hodene deres i gulvet for å vinne runden. Bruk bevegelsestastene til å hoppe, dytte og dra for å komme på toppen av den andre jageren. Du kan flytte vekten bakover, fremover og oppover. Gjør hva som helst for å holde nakken og ryggen i kontakt med gulvet. Den første personen som scorer 11 vinner kampen.Flytt - WASD-tasterFlytt - PiltasterKom på toppen er laget av Bennett Foddy. Dette er deres første spill på Poki.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Get On Top. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.