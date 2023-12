Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Cats Love Cake 2 med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Cat Loves Cake 2 er et ferdighets-/plattformspill laget av DoubleDutch Games. Du spiller som en sprettende kattekarakter og du må sprette deg gjennom nivået for å nå den deilige kaken! Vokt dere for piggene og fellene på veien! Lås opp flere og flere spillbare dyr etter hvert som du fullfører nivåer. Hvis du mislykkes et par ganger, vil nivået vise deg den perfekte ruten å ta. Kan du fullføre alle nivåer og låse opp alle spillbare karakterer?Kontrollene vises i spillet Flytt - Venstre og Høyre piltaster Det er massevis av unike Cats Love Cake 2-karakterer i spillet du kan låse opp. De er alle designet etter dyr.Cats Love Cake 2 ble laget av DoubleDutch Games. Cats Love Cake 2 er oppfølgeren til den berømte Cats Love Cake !Cats Love Cake 2 er gratis å spille på Poki.Cats Love Cake 2 kan spilles på både datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

