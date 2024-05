Blob Drop er et morsomt vannmelonspill i den populære Suika-sjangeren. Det er et fusjonsspill hvor du strategisk slipper ulike typer klatter i en kopp. Se når sprettende klatter faller en etter en, og når to av samme type møtes, smelter de sammen til en større klatt! Målet ditt er å lage den størst mulige klatten uten å renne over koppen. Hvis koppen blir for full og en klatt velter over, er spillet over! Hvor stor kan du vokse klumpen din?

Nettside: poki.com

