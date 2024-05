Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Fruit Wheel med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Fruit Wheel bringer det klassiske vannmelon- og Suika-spillet til et nytt nivå! Sikt forsiktig og skyt forskjellige gjenstander fra midten til hjulet. Se når to identiske gjenstander møtes og smelter sammen til noe større og bedre! Start med deilige matvarer og lås opp spennende nye nivåer med fisk, dyr og mer. Bruk magneter for å tiltrekke lignende gjenstander sammen for episke kombinasjoner. Hvor mange nivåer kan du låse opp?

Nettside: poki.com

