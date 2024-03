Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Hacker Rangers med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Hacker Rangers er verdens første fullstendig gamifiserte plattform for opplæring i sikkerhetsbevissthet. Gamification forvandler dine ansattes læringsprosess til en hyggelig opplevelse. Leaderboards, merker og rangeringer er bare noen av funksjonene Hacker Rangers tilbyr organisasjonen din for å gjøre prosessen med å ta i bruk trygge vaner til et virkelighetsspill. Alt av Hacker Rangers' pedagogiske innhold er laget basert på nanolæringsmetodikken: korte, fokuserte og små leksjoner slik at de ansatte enkelt kan forstå hvordan de gjenkjenner phishing-meldinger, sosiale ingeniørtriks og andre cybertrusler. Animerte og tekstede videoer, utdelinger, spørrekonkurranser og mye mer er tilgjengelig! Så snart du blir med i Rangers-teamet vårt, vil hele teamet vårt for Cybersecurity Awareness Specialists være klare til å veilede sikkerhetsbevissthetsansvarlig i organisasjonen din gjennom hele reisen og gi innsikt angående alle aspekter av treningsprogrammet ditt. Slipp løs det grenseløse potensialet til gamification for å styrke de ansatte og styrke organisasjonens sikkerhet!

