Med 3D Aim Trainer kan du øke sikteferdighetene dine på kort tid! Alle våre dedikerte treningsmoduser er nøye laget for å forbedre en spesifikk ferdighet. Med 3D Aim Trainer kan du øke sikteferdighetene dine på kort tid! Enten du ønsker å bli bedre på Fortnite, PUBG, Free Fire eller bare vil trene generelt: vi har dekket deg! Alle våre dedikerte treningsmoduser er nøye laget for å forbedre en spesifikk ferdighet. Prøv det selv: spill 10 minutter i en uke og legg merke til hvor godt målet ditt har blitt. Både første- og tredjepersonsvisning støttes! Benchmark poengsummene dine mot resten av verden for å få innsikt i hvor godt målet ditt egentlig er. Å øve er nøkkelen til å bli en proff. Start i dag, slik at du kan kreve plassen din på e-sportslagene.

Nettside: 3daimtrainer.com

