Ziptility er den eneste appen som mannskaper for vann og avløp trenger for å finne, fikse og administrere eiendeler i felten. Vår intuitive kartlegging, ressursadministrasjon og arbeidsordreapplikasjon gjør det enkelt for verktøy å jobbe mer effektivt.

Nettside: ziptility.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Ziptility. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.