Zeta Global

Zeta Marketing Platform (ZMP) leverer det som betyr mest for organisasjonen din – reell vekst. Drevet av en bransjeledende kombinasjon av proprietære data og AI, gjør ZMP det mulig for markedsførere å skape individualiserte omnikanalopplevelser som driver oppkjøp, inntektsvekst og oppbevaring sammen med økt markedsføringseffektivitet. Anerkjenne dine beste kunder og prospekter på tvers av kanaler og enheter, og lever riktig tilbud og innhold til rett tid og foretrukket kanal basert på unike egenskaper og uovertruffen prediktiv innsikt. Native CDP og identitetsoppløsning Zeta Marketing Platform inkluderer en innebygd CDP-løsning som bruker Zetas ekspansive identitetsgraf for å identifisere anonyme brukere og engasjere dem på tvers av kanaler med meningsfulle, individualiserte opplevelser. Du kan konfigurere merkevarens identitetsoppløsning, enhets- og hygienekrav med et intuitivt visuelt grensesnitt med lav kode. Zetas løsning er forankret i styrken og skalaen til vårt deterministiske datasett (750M+ identiteter globalt), og gir en unik dybde av kundekunnskap. · Oppnå et enkelt vedvarende syn på dine kunder og potensielle kunder · Oppretthold identitet med streng ID-oppløsning og integrert datahygiene · Integrer enhver datakilde med øyeblikkelig tilgang og sanntidsoppdateringer Prospekterverv i stor skala Utnytt Zetas kontinuerlig oppdaterte demografiske, atferds- og hensiktssignaler til avdekke forbrukere i markedet for produktene dine. Bare Zeta Marketing Platform kombinerer et proprietært deterministisk datasett, identifikatorer med industriell styrke og en komplett løsning for omnikanal-orkestrering og aktivering. Zeta gir innsikten du trenger for å sikre at strategien din er resultatdrevet med målbar ytelse. · Avdekke forbrukere i markedet med deterministiske data og intensjonssignaler · Utfør og koordiner dine omnikanal-anskaffelsesstrategier i stor skala · Finn og engasjer nye kunder som ser ut som dine beste kunder Omnikanalengasjement Zeta gir én enkelt plattform for å orkestrere hver kundeopplevelse – på tvers av kanaler og gjennom et individs livssyklus. Du kan aktivere kunder og prospekter på tvers av tusenvis av betalte og eide kanaler, og optimalisere hver interaksjon med oppdatert innsikt som fører til best mulig resultat. La vår kraftige AI være din guide til de beste beslutningene. Med Zeta Marketing Platform kan du utvikle deg fra å ha en individuell strategi for hver kanal til en helhetlig kundeopplevelsesstrategi som tar hensyn til hvordan enkeltpersoner engasjerer merkevaren din i kanalene de foretrekker. · Gjenkjenne hver enkelt person på tvers av kanaler og enheter · Målrett mot enkeltpersoner med beriket kundedata og handlingskraftig innsikt · Orkestrere omnikanal-meldinger med 1:1 tilbud og tilpasset innhold

Nettside: zetaglobal.com

