Versium er et datateknologiselskap som gjør det mulig for markedsførere å bedre identifisere, forstå og nå sine ideelle prospekter på tvers av flere digitale berøringspunkter og markedsføringskanaler. Versiums bransjeledende identitetsoppløsning og innsiktsmotor driver en rekke løsninger som hjelper markedsførere med å forbedre rekkevidden sin med så mye som 5X. Versiums proprietære dataressurser inkluderer over 2 milliarder kontaktpunkter og over 2 billioner innsiktsattributter, og skaper bransjens rikeste B2B2C-identitetsgraf og datateknologiplattform som gir markedsførere mulighet til å vinne kunder.

Nettside: versium.com

