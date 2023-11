XT Exchange ble grunnlagt i HK, juli 2018, og er verdens første sosialiserte handelsplattform for digitale aktiva. Plattformen har et globalt toppdomenenavn XT.com, med mer enn 2 millioner registrerte brukere, mer enn 200 000 aktive brukere månedlig, og mer enn 7 millioner brukere i økosystemet. XT tilbyr et bredt spekter av tjenester som børshandel, OTC-handel, marginhandel, kontraktshandel osv.; XT.com har en omfattende transaksjonsplattform med mer enn 100 høykvalitetsvalutaer og 300 handelspar.

Nettside: xt.com

