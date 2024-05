Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for xSellco med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

xSellco Feedback hjelper deg å målrette positive tilbakemeldinger ved å be om anmeldelser fra fornøyde kunder. Programvaren lar deg øke selgerrangeringen på Amazon, eBay og Trustpilot ved å be om tilbakemelding på de riktige produktene, fra de riktige kundene, til rett tid. Skreddersy tilbakemeldingsforespørsler for å målrette bestillinger etter SKU, produkttype, levering til rett tid, destinasjon og mye mer, slik at du kan øke dine positive anmeldelser, øke salget og utvide virksomheten din! Bedre tilbakemelding, bedre salg!

