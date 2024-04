Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Wowzi med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Wowzi er et globalt ledende teknologiselskap som gjør det mulig for små og mellomstore bedrifter, multinasjonale selskaper, kreative byråer, forskningsselskaper og frivillige organisasjoner å koble seg til vårt mangfoldige fellesskap av afrikanske skapere. Wowzi-plattformen hjelper merkevarer med å slippe løs kraften i skapermarkedsføring for din sosiale annonsering. Wowzi har hovedkontor i Nairobi, Kenya med team i Ghana, Nigeria, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda og over hele Europa.

Nettside: wowzi.co

