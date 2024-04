ViralMango er en online markedsplass som gjør det mulig for merkevarer å koble seg til verifiserte mikro- og nano-påvirkere for gjensidig fordelaktige samarbeid. Plattformen gir et rom for skapere til å vise frem ferdighetene sine og øke tilhengerskaren samtidig som bedrifter kan utnytte kraften i influencer-markedsføring for å nå målgruppen sin. Ved å legge til rette for disse forbindelsene revolusjonerer ViralMango måten merkevarer og skapere samarbeider for å skape engasjerende og autentisk innhold.

