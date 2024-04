WordLift er det første SEO-verktøyet for kunstig intelligens som hjelper bedrifter med å snakke samme språk som Google ved å oversette innhold til et format som søkemotorer forstår: strukturerte data. WordLift bruker AI og maskinlæring for å analysere innhold, identifisere de viktigste emnene og organisere dem i enheter. Hver enhet beskriver en idé, et konsept, en person eller et sted du snakker om på nettstedet ditt. De fleste SEO-verktøy på siden lar deg lage strukturerte data. WordLift kan gjøre enda mer. Den relaterer vokabularenheter og gjør informasjon til koblede data, og lager en kunnskapsgraf. Kunnskapskarten er infrastrukturen bak innholdet ditt, noe som gjør det forståelig for Google og søkemotorer. Som et resultat vil nettstedet ditt rangere bedre i søkemotorene, og samtidig vil brukerne bruke mer tid på nettstedet ditt. På denne måten vises nettstedet ditt høyt i søkeresultatene, og ved å tilby relevant informasjon fører det til at brukerne bruker mer tid på nettstedet ditt. HOVEDFUNKSJONER - Automatisering av strukturerte data - Opprettelse av en tilpasset kunnskapsgraf - Bildeoptimalisering for SEO - Widgets for innholdsanbefalinger - Semantiske rapporter med Google Looker Studio - Entitetsanalyse med SEO-tillegg for Google Sheets™ - Dedikert utvidelse for WooCommerce-nettstedet MAIN FORDELER – Hjelp Google og søkemotorer til å bedre forstå nettstedet og rangere det høyere i søkeresultatene; -Kontroller måten et merke vises på i søkeresultater (rike utdrag, folk spør også osv.); Forbedre innholdsstrategien gjennom interne lenker; -Gi brukerne relevant informasjon (det de leter etter), noe som gjør opplevelsen deres optimal; -Øk klikkfrekvenser og organisk trafikk til nettstedet.

