SEOwind er et SEO Content Intelligence-verktøy som lar deg lage SEO-baserte Content Briefs på minutter, ikke timer. 🚀 Slutt å gjette og begynn å være datadrevet med SEO. ❤️ SEOwind er det perfekte verktøyet for å gjøre SEO-resultatene dine mer forutsigbare. Med verktøyet vårt får du alle dataene du trenger for å skrive verdifullt innhold for publikum: 👉 søkeintensjon, 👉 SERP-er og søkeordene de rangerer på, 👉 innholdsoversikt over de beste SERP-ene, 👉 brukerspørsmål, 👉 emner du må dekke 👉 gir deg nøkkelord i kontekst. Ved å bruke AI hjelper vi deg med å skrive tittelen og metabeskrivelsen, gi deg innholdsanbefalinger og lage selve innholdsoversikten. Alt dette for å få innholdet ditt til å fungere. Du trenger aldri å kaste bort tid på å manuelt analysere, kopiere og lime inn informasjon i Google Dokumenter igjen. Med SEOwind kan du fokusere på å bygge innhold som gir bedre resultater, hver gang. Vi brenner for SEO og innholdsmarkedsføring. Det er derfor vi laget SEOwind – et verktøy som gjør det enklere for alle å lykkes på dette feltet.

