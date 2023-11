企业微信 WeCom er et profesjonelt kontoradministrasjonsverktøy laget av Tencent WeChat-teamet for bedrifter. Koblet til WeChat-meldinger, miniprogrammer og WeChat Pay, har den en kraftig meldingsfunksjon på linje med WeChat og kommer med et bredt utvalg av gratis OA-apper for å hjelpe bedrifter med å oppnå effektiv arbeids- og ledelseserfaring i og utenfor organisasjonen. Med omfattende sikkerhet, internasjonal autorisert sertifisering og kryptering på banknivå vil det sikre datasikkerheten til din bedrift.

Nettside: work.weixin.qq.com

