Viral Content Bee er en nettbasert plattform som bruker en crowd-sourcing-modell for å lette genereringen av EKTE sosiale medier på kvalitetsinnhold fra nettsteder som Twitter, Facebook, StumbleUpon, Pinterest og Google+. Den grunnleggende ideen er at du blar gjennom brukerdashbordet for å finne innhold som finner eter interessant eller nyttig, dele det innholdet på dine sosiale mediekontoer for å tjene kreditter. du kan deretter bruke disse kredittene til å sende inn ditt eget innhold som skal deles.

Kategorier :

Nettside: viralcontentbee.com

