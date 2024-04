VanillaSoft, bransjens mest suksessrike salgsengasjementplattform, hjelper salgsutviklingsteam med å engasjere over 15 000 000 kontakter hver måned. Brukt frittstående, eller i kombinasjon med eksisterende tradisjonelle CRM-systemer, gir VanillaSoft selgere i stand til å svare på nye potensielle kunder i løpet av sekunder, samhandle med potensielle kunder mer konsekvent, på tvers av flere kanaler, og generere mer kvalifiserte salgsmuligheter. Globalt bruker tusenvis av brukere VanillaSofts købaserte salgsmotor og intelligente ruting for å implementere salgskadensautomatisering, noe som resulterer i betydelige gevinster i hastighet til lead, utholdenhet, produktivitet og inntekt per rep. VanillaSoft er et privateid selskap basert i Plano, Texas, USA. For å lære mer, besøk www.vanillasoft.com. En superkraft ved VanillaSoft-løsningen er at den er anerkjent effektiv i pengeinnsamlingskampanjer. VanillaSofts fullt tilpassbare, brukeradministrerte phonathon-programvare gir phonathon-ledere maksimal kontroll over sine phonathon-kampanjer. Intelligent arbeidsflytautomatisering garanterer en konsekvent anvendelse av institusjonelle beste praksiser, samtidig som den optimaliserer effektiviteten og effektiviteten til din fonaton-rekkevidde. Dynamiske oppringerskript, datasegmentering og forvaltningsautomatisering sikrer den mest effektive oppsøkende strategien, samtidig som kvaliteten på opplevelsen forbedres for både alumner, givere og pengeinnsamlinger. Lær mer: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.

