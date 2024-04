Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Upsy Shopping med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Upsy Shopping Helper er et AI-verktøy for nettbutikkeiere som ønsker å øke salget og holde kundene fornøyde. * Upsys smarte søkefunksjon er optimalisert for mobilbrukere for å hjelpe besøkende med å finne det riktige produktet raskt med bilder. * AI-produktanbefalingsfunksjonen oppfordrer kunder til å kjøpe mer, og øker verdien av hvert salg. * Daglige tilbud og kampanjer for nye ankomster øker lageromsetningen og oppmuntrer kunder til å utforske butikken din. * Smarte vanlige spørsmål frigjør kundeserviceteamet ditt og reduserer forlatte kurver. * Upsys undersøkelsesfunksjon samler inn verdifull tilbakemelding fra kunder for å hjelpe deg med å optimalisere virksomheten din

Nettside: upsyshopping.com

