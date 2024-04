Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Ultimate med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Ultimate er verdens ledende automatiseringsplattform for kundestøtte – som hjelper bedrifter med å skalere kundeservicen med samtale og generativ AI. En konsekvent leder på anmeldelsesplattformen G2, vår banebrytende teknologi og kundesentriske støtte muliggjør automatiske samtaleopplevelser på tvers av alle tekstbaserte kommunikasjonskanaler. Takket være kunstig intelligens bygget og undersøkt internt og et ekspertteam på 150 ansatte, teller Ultimate spillere fra DeepL til Deezer, og Zendesk til Zalando blant sin globale kundebase. Bedrifter som disse kan forvente å nå automatiseringsrater på 60 % for chat, e-post, meldinger og mer – på 109 språk, 24/7. I tillegg til vår merittliste med målbar ROI og kostnadsbesparelser for bedrifter, bruker vårt nettopp lanserte produkttillegg, UltimateGPT, den samme generative AI-teknologien bak ChatGPT for å levere nøyaktig støtteautomatisering på få minutter.

Kategorier :

Nettside: ultimate.ai

