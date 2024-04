Ubiquitous låser opp influencer-markedsføring for de største merkene i verden med stort fokus på TikTok. Vi er en fullserviceløsning bygget med moden datainfrastruktur som bruker prediktiv analyse og maskinlæring for å optimalisere influencer-markedsføringsstrategien på toppen av vårt strategi- og utførelsesteam i verdensklasse. Enten du er fokusert på merkevarebevissthet, forbedre sosial tilstedeværelse gjennom skaperledet organisk innholdsskaping, eller utvikle en direkte vekststrategi, har vi dekket deg. Vi har jobbet med merkevarer og markedsføringsbyråer i alle størrelser – inkludert Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun og over 200 andre. Vi tror at merkevarer trenger mer enn bare selvbetjent programvare for å effektivt utnytte den raskest voksende markedsføringsvertikalen, og det er grunnen til at vi bruker utrolige markedsførere lagt på toppen av den mest modne datainfrastrukturen i rommet for å løse enhver marketingutfordring for influencer.

