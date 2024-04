Linqia is the leading influencer marketing platform that delivers guaranteed influencer ROI for the enterprise. Linqia’s unique combination of strategy and technology provides the world’s largest brands and their agencies with seamless execution.

Nettside: linqia.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Linqia. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.