Trumpia er en online multi-kanals markedsførings- og meldingsprogramvareleverandør, som tilbyr mobil markedsføring, e-postmarkedsføring, talekringkasting, direktemeldinger og markedsføringsverktøy for sosiale medier for bedrifter, ideelle organisasjoner og ulike typer medlemsorganisasjoner. Trumpia ble rangert som nummer 46. i Software Companies, 33. plass i Los Angeles Metro Area, 80. plass i topp 100 California Companies, og 515. totalt for Inc. 5000 Listen over raskest voksende selskaper i 2012. I 2011 kåret Website Magazine Trumpia til topp 3-posisjonen for "Top 50 Movers and Shakers in Mobile Services."Trumpia.com har hovedkontor i Anaheim, California, og eies og drives av DoCircle, Inc., et California-basert selskap.

