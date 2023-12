The Economist er en internasjonal ukeavis trykt i magasinformat og utgitt digitalt som fokuserer på aktuelle saker, internasjonal virksomhet, politikk og teknologi. Med base i London, eies avisen av The Economist Group, med kjerneredaksjoner i USA, samt på tvers av store byer på det kontinentale Europa, Asia og Midtøsten. I august 2015 solgte Pearson sin 50 prosent eierandel i avisen til den italienske Agnelli-familiens investeringsselskap, Exor, for 469 millioner pund (531 millioner dollar), og avisen gjenervervet de resterende aksjene for 185 millioner pund (206 millioner dollar). I 2019 var dens gjennomsnittlige globale trykksirkulasjon over 909 476; dette, kombinert med dens digitale tilstedeværelse, utgjør over 1,6 millioner. På tvers av deres sosiale medieplattformer når den et publikum på 35 millioner, fra og med 2016. Avisen har et fremtredende fokus på datajournalistikk og analyse fremfor originalreportasje, til både kritikk og anerkjennelse. The Economist ble grunnlagt i 1843, og ble først sirkulert av den skotske økonomen James Wilson for å samle støtte for å avskaffe de britiske maislovene (1815–46), et system med importtariffer. Over tid utvidet avisens dekning seg ytterligere inn i politisk økonomi og begynte etter hvert å publisere artikler om aktuelle hendelser, finans, handel og britisk politikk. Gjennom midten til slutten av 1900-tallet utvidet den utformingen og formatet kraftig, og la til meningsspalter, spesialrapporter, politiske tegneserier, leserbrev, omslagshistorier, kunstkritikk, bokanmeldelser og teknologifunksjoner. Papiret er ofte gjenkjennelig på brannbilens røde navneskilt og illustrerte, aktuelle omslag. Individuelle artikler skrives anonymt, uten byline, for at avisen skal snakke som én samlet stemme. Det er supplert med søsterens livsstilsmagasin, 1843, og en rekke podcaster, filmer og bøker. Den redaksjonelle holdningen til The Economist dreier seg først og fremst om klassisk, sosial og ikke minst økonomisk liberalisme. Siden grunnleggelsen har den støttet radikal sentrisme, og favorisert politikk og regjeringer som opprettholder sentristisk politikk. Avisen forkjemper typisk økonomisk liberalisme, spesielt frie markeder, frihandel, fri immigrasjon, deregulering og globalisering. Til tross for en uttalt redaksjonell holdning, blir den sett på som å ha liten rapporteringsskjevhet, og å utøve streng faktasjekk og streng kopiredigering. Dens utstrakte bruk av ordlek, høye abonnementspriser og dybden på dekningen har knyttet avisen til en høyinntekt og utdannet leserskare, og trekker både positive og negative konnotasjoner. I tråd med dette hevder den å ha en innflytelsesrik leserskare av fremtredende bedriftsledere og beslutningstakere.

Nettside: economist.com

