The Guardian er en britisk dagsavis. Den ble grunnlagt i 1821 som The Manchester Guardian, og skiftet navn i 1959. Sammen med søsteravisene The Observer og The Guardian Weekly er The Guardian en del av Guardian Media Group, eid av Scott Trust. Trusten ble opprettet i 1936 for å "sikre den økonomiske og redaksjonelle uavhengigheten til The Guardian til evig tid og for å sikre den journalistiske friheten og liberale verdiene til The Guardian fri for kommersiell eller politisk innblanding". Trusten ble omgjort til et aksjeselskap i 2008, med en konstitusjon skrevet for å opprettholde for The Guardian de samme beskyttelsene som ble bygget inn i strukturen til Scott Trust av dens skapere. Overskudd reinvesteres i journalistikk i stedet for å distribueres til eiere eller aksjonærer. Sjefredaktøren Katharine Viner etterfulgte Alan Rusbridger i 2015. Siden 2018 har avisens viktigste avispapirseksjoner blitt publisert i tabloidformat. Fra februar 2020 hadde den trykte utgaven et daglig opplag på 126 879. Avisen har en nettutgave, TheGuardian.com, samt to internasjonale nettsteder, Guardian Australia (grunnlagt i 2013) og Guardian US (grunnlagt i 2011). Avisens lesertall er generelt på den vanlige venstresiden av britisk politisk mening, og dens rykte som en plattform for sosialliberal og venstreorientert redaksjon har ført til bruken av "Guardian reader" og "Guardianista" som ofte nedsettende epitet for disse. av venstreorienterte eller "politisk korrekte" tendenser. Hyppige typografiske feil i en tidsalder med manuell setning førte til at magasinet Private Eye kalte avisen "Grauniad" på 1960-tallet, et kallenavn som fremdeles ble brukt av og til av redaktørene for selvhån. publikums tillit til spesifikke titler på nettet, scoret The Guardian høyest for nyheter med digitalt innhold, med 84 % av leserne enige om at de "stoler på det [de] ser i det". En rapport fra desember 2018 av en meningsmåling fra Publishers Audience Measurement Company (PAMCo) uttalte at avisens trykte utgave ble funnet å være den mest pålitelige i Storbritannia i perioden fra oktober 2017 til september 2018. Den ble også rapportert å være den mest pålitelige i Storbritannia. -lese om Storbritannias "kvalitetsnyhetsmerker", inkludert digitale utgaver; andre "kvalitets"-merker inkluderte The Times, The Daily Telegraph, The Independent og i. Mens The Guardians trykte opplag er i tilbakegang, indikerte rapporten at nyheter fra The Guardian, inkludert det som rapporteres på nettet, når ut til mer enn 23 millioner britiske voksne hver måned. Den viktigste blant de bemerkelsesverdige "scoops" som avisen fikk tak i var 2011 News International-telefonen -hacking-skandale - og spesielt hackingen av den myrdede engelske tenåringen Milly Dowlers telefon. Etterforskningen førte til nedleggelsen av News of the World, Storbritannias bestselgende søndagsavis og en av de høyest sirkulerende avisene i historien. I juni 2013 kunngjorde The Guardian nyheten om Obama-administrasjonens hemmelige innsamling av Verizon-telefonposter, og avslørte deretter eksistensen av overvåkingsprogrammet PRISM etter at kunnskap om det ble lekket til avisen av varsleren og tidligere NSA-kontraktør Edward Snowden. I 2016 ledet The Guardian en etterforskning av Panama Papers, og avslørte daværende statsminister David Camerons koblinger til offshore bankkontoer. Den har blitt kåret til "årets avis" fire ganger ved den årlige British Press Awards: sist i 2014, for sin rapportering om statlig overvåking.

Nettside: theguardian.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet The Guardian. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.