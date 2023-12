Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Tapdesk med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Tapdesk er et CRM- og kundesøkeverktøy utviklet for å strømlinjeforme salgsprosessen til hver salgsorganisasjon, noe som gir mer tid og energi til å avslutte avtaler. Det er et verktøy bygget for selgere og organisasjoner med salgsteam. Tapdesk er drevet av AI og vår maskinlæringsalgoritme gir deg relevante data for å øke produktiviteten og redusere avfall. Vi har en unik søkefunksjon som lar brukere finne beslutningstakere og potensielle kunder basert på flere kriterier.

Nettside: tapdesk.io

