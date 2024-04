Virtual Reality (VR) programvareutviklingssett - Mest populære apper

Programvareutviklingssett for virtuell virkelighet, ofte kjent som VR SDK-er, gir de essensielle ressursene for å lage, konstruere og evaluere VR-møter. Disse SDK-ene fungerer som hjørnesteinen og gjør det mulig å skape ulike VR-opplevelser, alt fra mobilapplikasjoner til oppslukende markedsføringstiltak og treningssimuleringer. Nøkkelfunksjoner omfatter oppgaver som å integrere, replikere og flytte 3D-enheter i det virtuelle miljøet. Disse verktøyene utvider dessuten tilgjengeligheten til enkeltpersoner uten programmeringsekspertise, ettersom mange plattformer har dra-og-slipp-funksjoner for skreddersydde opplevelser. Noen ganger kan tilpasning oppnås via et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API). Selv om de vanligvis er skreddersydd for bestemte rammer og maskinvare, kan enkelte SDK-er skryte av kompatibilitet på tvers av flere systemer. Det er verdt å merke seg at selv om noen VR-SDK-er tilbyr evner til å skape utvidet virkelighet (AR), er de forskjellige fra AR SDK-er, som er spesielt utviklet for å hjelpe til med utvikling og testing av AR-applikasjoner.