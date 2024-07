Verktøy for lokalisering av programvare - Mest populære apper Mest populære Nylig lagt til

Programvarelokaliseringsverktøy er utviklet for å tilpasse programvare for å møte behovene og preferansene til brukere i ulike geografiske regioner. Disse verktøyene tilbyr oversettelsesadministrasjonsmuligheter for programvareapplikasjoner, med sikte på å forbedre globalt innhold og samtidig minimere manuelle prosesser ved å automatisere oppgaver gjennom hele oversettelsesprosessen under programvareutvikling. Mens programvare for oversettelsesadministrasjon vanligvis brukes av språktjenesteleverandører eller frilansoversettere, brukes programvarelokaliseringsverktøy spesifikt av utviklingsteam. Disse teamene bruker verktøyene til kontinuerlig å lokalisere brukervendte kodestrenger direkte fra et utviklingsdashbord. Programvarelokaliseringsverktøy fungerer som et sentralt knutepunkt for oversettere i utviklerteamene, og lar dem administrere oversettelse og lokalisering gjennom hele utviklingslivssyklusen. Fra nettsteder og mobilapplikasjoner til videospill, utviklingsteam som jobber med globalt distribuert brukervendt programvare drar nytte av de automatiserte oversettelsesoppgavene og administrasjonsfunksjonene som tilbys av programvarelokaliseringsverktøy. Disse verktøyene integreres ofte med versjonskontrollsystemer, mobile utviklingsplattformer og spillmotorprogramvare, noe som letter en kontinuerlig lokaliseringsarbeidsflyt.