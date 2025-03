INTSIG

Som et bransjeledende AI & Big Data-selskap har INTSIG utviklet mange applikasjoner og formulert løsninger for både individuelle brukere og bedriftskunder fra hele verden. INTSIG er kjent for sine to mobilapper, CamScanner og CamCard, og har vunnet hjertene til 2,3 milliarder mennesker over hele verden. Med bruk av banebrytende datafangst- og utvinningsteknologier på flere typer dokumenter, tilbyr INTSIG nå 5 hovedprodukter for bedriftsbrukere: * CamScanner API/SDK, som tilbyr robuste dokumentskanningsmuligheter; * CamCard API/SDK, som muliggjør massegjenkjenning av visittkort og sømløs integrasjon med bedriftseide CRM-er; * CamCard Business, et SaaS-produkt som effektiviserer visittkortadministrasjonen og forbedrer nettverkseffektiviteten; * CamCheckout API/SDK for bankkortgjenkjenning, og * CamID API/SDK for myndighetsutstedt ID-dokumentgjenkjenning. Bedrifter kan enkelt integrere disse produktene med sine egne apper/web/systemer. INTSIG tilbyr også 5 hovedløsninger for virksomheter av alle typer: * eKYC-løsning for å hjelpe bedrifter med å verifisere og autentisere identiteten til kundene sine; * Accounts Payable Automation-løsning, som tilbyr overlegen nøyaktighet i å gjenkjenne kontoutskrifter og fakturaer med tabeller, redusere manuell datainntasting og feil og forbedre effektiviteten av fakturabehandling; * Reise- og utgiftsløsning for å optimalisere intern utgiftsstyring og øke effektiviteten av regningsinnkreving og refusjon; * TextIn Studio for modellopplæring for å forbedre effekten av strukturert tekstgjenkjenning i komplekse scenarier, mye brukt i banker, forsikring, verdipapirselskaper, tradisjonell produksjon og andre bransjer, og * Fakturastyringsmotor for å gjenkjenne faktura, innkjøpsordre, kvittering, sluttseddel, leverandøruttalelse, debet-/kreditnota med høy nøyaktighet