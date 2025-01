Enterprise Search-programvare - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Collato

collato.com

Collato er et AI-drevet søkemotorverktøy designet for å koble sammen og organisere spredt informasjon fra ulike kilder som brukes av produktteam. Med Collato kan brukere finne svar på produktrelaterte spørsmål uten innsats og i sanntid. Verktøyet tilbyr et visuelt kart der brukere kan koble sammen verktøyene sine som Confluence, Jira, Figma eller Google Drive for å eliminere informasjonssiloer og finne alt på ett sted. Den smarte algoritmen til Collato gjør det mulig å søke etter kontekstspesifikke lenker, filer og design gjennom et enkelt spørsmålssøk. I stedet for å bla gjennom endeløse dokumenter, genererer verktøyet umiddelbare, bite-sized og automatisk genererte sammendrag av relevant informasjon fra forskjellige kilder som brukere kan skumme gjennom effektivt. Collato er designet med en sømløs oppsett- og skaleringsprosess. Brukere kan koble til et individuelt dokument eller et helt verktøy og invitere teammedlemmer til å bli med via en enkel lenke. Collato tilbyr også en sikker plattform som lagrer data på sertifiserte dataservere som er vert i Tyskland og er GDPR-kompatibel. Verktøyet er gratis å bruke, og det gir interessenter tilgang til visuelt og skreddersydd innhold som er nødvendig for deres prosjekter.