Semplates er en innovativ e-postmaltjeneste som lar deg og din bedrift få mest mulig ut av bruken av Amazon SES – uten å kode eller bruke terminalen. Vår brukervennlige plattform med dra-og-slipp-redigering gir deg mulighet til å lage og administrere maler for automatiserte e-poster sendt via AWS SES. Dette gjør det til en lek å designe vakre, responsive og personlig tilpassede maler for transaksjonelle e-poster som passer til merkevaren din. Et sømløst samarbeid er nøkkelen. Det er derfor Semplates lar deg invitere teammedlemmer fra produkt, design og utvikling til å jobbe med maler sammen, og effektivisere arbeidsflyten din. For å enkelt administrere e-postautomatisering for ulike klienter, miljøer eller prosjekter, kan én Semplates-konto kobles til flere AWS-kontoer eller regioner. For større fleksibilitet og effektivitet kan du til og med flytte maler mellom forskjellige AWS-kontoer. Mens Semplates bare gir grensesnittet for en praktisk enkel e-postautomatisering, vert selve dataene utelukkende på AWS og ikke tilgang til av Semplates. Dette gir deg kontroll over serverplasseringer og kundedata til enhver tid. Derfor er Semplates ikke bare et praktisk og effektivitetsfremmende verktøy for e-postautomatisering, men også et sikkert valg for selskaper som arbeider med sensitiv kundedata.