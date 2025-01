Programvare for dyp læring - Mest populære apper - Serbia

Cogniphi

Vi i Cogniphi er et mangfoldig team av innovatører som fokuserer på transformative resultater, og vi er svært begeistret for å kunne lede virksomheter inn i en tankevekkende digital fremtid. Vi tror at Vision AI vil være kjernepilaren, i Future of AI. Den første av våre kognitive suiter AIVI (Artificial Intelligence Vision) er en dedikert plattform som bidrar til å bringe kraften til Vision Intelligence til ulike forretningssektorer, inkludert produksjon, detaljhandel, helsevesen og overvåking. AIVI er avhengig av kompleks romlig databehandling, maskinlæring, mønstergjenkjenning, avviksdeteksjon og datasyn og er feltprøvet i virkelige miljøer. Plattformen er i dag vert for 150+ bransjespesifikke mønstre, driver 10K+ kamera og har avslørt USD 6M inntekter på tvers av virksomheter med minimale investeringer. Vi er stolte av å ha et velprøvd sett med evner og våre egne verktøy og metoder for raskt å utvikle, distribuere og drifte store løsninger. Den kollektive visdommen og ekspertisen til vårt håndplukkede nettverk av AI-eksperter fra hele verden driver vår innovasjon og programvarebrad-boarding som er avgjørende for digitale implementeringer. Mer enn de kognitive teknologiene og ingeniørferdighetene vi besitter, tror vi også at det er vår drivkraft for dyktighet og lidenskap for problemløsning som vil bringe eksponentiell vekst til alle interessenter.