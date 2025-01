Programvare for dyp læring - Mest populære apper - Pakistan

V7

v7labs.com

V7 er en AI-datamotor designet for datasyn og generative AI-applikasjoner. Plattformen gir en infrastruktur for bedriftsopplæringsdata som inkluderer merking, arbeidsflyter, datasett og har en funksjon for menneskelig opplæring. Den tilbyr flere merknadsegenskaper for å forbedre kvaliteten på data for AI-modeller. Med funksjoner som automatisk merknad, DICOM-merknad for medisinsk bildebehandling, datasettadministrasjon og modelladministrasjon, automatiserer og effektiviserer V7 ulike oppgaver. Verktøyene for bilde- og videokommentarer er utviklet for å forbedre presisjonen til datamerking. I tillegg muliggjør den bygging og automatisering av tilpassede datapipelines og har verktøy for å automatisere arbeidsflyter for optisk tegngjenkjenning (OCR) og intelligent dokumentbehandling (IDP). V7 lar brukere outsource annoteringsoppgaver. Den kan brukes på tvers av ulike bransjer som landbruk, bilindustri, konstruksjon, energi, mat og drikke, helsevesen og mer. Den tilbyr samarbeidsfunksjoner for sanntidsannotering av team og gir analyse for etiketter og modellytelse. Videre forenkler V7 også arbeidsflyter for merknader og modelltrening for å være mer effektiv gjennom et intuitivt brukergrensesnitt. Med den forbedrede AutoAnnotate-funksjonen øker den hastigheten og nøyaktigheten til merknader. Plattformen integreres med blant annet AWS, Databricks og Voxel51, og støtter en rekke datatyper, inkludert video-, bilde- og tekstdata.