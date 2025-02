Cloud PBX-plattformprogramvare - Mest populære apper - Togo

Cloudtalk

cloudtalk.com

Gjør CX til din største fordel med CloudTalks programvare for forretningsanrop. Ring direkte med CloudTalk, få tilgang til alle kundedata og automatiser oppgaver. Opplev fremtiden for forretningssamtaler med CloudTalk. Få tilgang til 160+ internasjonale numre, øk samtaleeffektiviteten med opptil 87 %, og spar teamet ditt for det som virkelig betyr noe – øke kundetilfredsheten. Foreta og motta anrop direkte med CloudTalks klikk for å ringe-funksjon. Eliminer repeterende oppgaver og automatiser arbeidsflytene dine. Synkroniser kontaktdetaljer, tidligere interaksjoner, samtaleopptak og SMS på tvers av begge systemene med en enkel toveissynkronisering. Tilpass oppsettet og kundeopplevelsen med over 35 integrasjoner. Velg hvordan innkommende, utgående og tapte anrop skal logges med avanserte samtaleloggingsfunksjoner. Logg viktig informasjon direkte inn i CRM ved slutten av hver samtale med tale-til-tekst-transkripsjonsfunksjonen. Få en omfattende oversikt over interaksjoner ved å synkronisere SMS-meldinger sendt fra CloudTalk til CRM-kontoen din, og sikre at ingen viktig informasjon går glipp av når du lukker avtaler. Lær hvordan CloudTalk kan gi deg uovertruffen kontroll over kundens opplevelse og begynn å matche forventningene deres i dag. Avtal en demo med en av spesialistene våre i dag!