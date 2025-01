Programvare for direktemeldinger for bedrifter - Mest populære apper - Polen

Gitter

Gitter er et åpen kildekode direktemeldinger og chatterom system for utviklere og brukere av GitLab og GitHub repositories. Gitter leveres som programvare-som-en-tjeneste, med et gratis alternativ som gir alle grunnleggende funksjoner og muligheten til å lage et enkelt privat chatterom, og betalte abonnementsalternativer for enkeltpersoner og organisasjoner, som lar dem lage vilkårlige antall privat chat rom. Individuelle chatterom kan opprettes for individuelle git-repositories på GitHub. Personvern for chatterom følger personverninnstillingene til det tilknyttede GitHub-depotet: dermed er et chatterom for et privat (dvs. kun for medlemmer) GitHub-depot også privat for de som har tilgang til depotet. Et grafisk merke som lenker til chatterommet kan deretter plasseres i git-repositoryets README-fil, og gjøre det oppmerksom på alle brukere og utviklere av prosjektet. Brukere kan chatte i chatterommene, eller få tilgang til private chatterom for repositorier de har tilgang til, ved å logge på Gitter via GitHub (som ikke innebærer å dele brukerens GitHub-passord med Gitter). Gitter ligner på Slack. I likhet med Slack, logger den automatisk alle meldinger i skyen.