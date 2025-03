Programvare for feilsporing - Mest populære apper - USA

Bugcrowd

Bugcrowd er mer enn bare et crowdsourcet sikkerhetsselskap; vi er et fellesskap av nettsikkerhetsentusiaster, forent av et felles formål: å beskytte organisasjoner mot angripere. Ved å koble kundene våre med de riktige pålitelige hackerne for deres behov gjennom vår AI-drevne plattform, gir vi dem mulighet til å ta tilbake kontrollen og ligge i forkant av selv de mest sofistikerte truslene. Bugcrowd Security Knowledge Platform erstatter kostnadene/kompleksiteten til flere verktøy med en enhetlig løsning for crowdsourced penntesting som en tjeneste, administrert bug-bounty, administrert sårbarhetsinntak/-avsløring og angrepsoverflateadministrasjon (a la carte-priser tilgjengelig) – med alt deling samme infrastruktur for skala, konsistens og effektivitet. Bugcrowd har 10+ års erfaring og 100-vis av kunder i alle bransjer, inkludert OpenAI, National Australia Bank, Indeed, USAA, Twilio og US Department of Homeland Security.