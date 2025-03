Programvare for 360 Feedback Tools - Mest populære apper

Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

360-tilbakemeldingsverktøy er utviklet for å effektivisere prosessen med å gjennomføre 360-gjennomganger, som involverer innsamling av tilbakemeldinger fra ansatte, deres ledere og direkte rapporter. Disse verktøyene er spesielt nyttige under ytelsesvurderingssykluser, og muliggjør effektiv innsamling av innsikt fra alle nivåer i en organisasjon. Anmeldere kan gi tilbakemelding på en kollegas jobbprestasjoner, en leders lederstil eller den generelle arbeidserfaringen. Disse verktøyene administreres vanligvis av HR-avdelingen, og letter distribusjonen av 360 undersøkelser på tvers av team. De hjelper arbeidsgivere med å måle ansattes følelser på ulike spørsmål, for eksempel mangfold på arbeidsplassen, lederkompetanse og fortjente teammedlemmer. Til syvende og sist fremmer 360-tilbakemeldingsverktøy forbedring ved å tilby ansatte og ledere verdifulle perspektiver som kanskje ikke blir kommunisert gjennom standard forretningsinteraksjoner.