Programvare for 360 Feedback Tools - Mest populære apper - Vatikanstaten

Askyourteam er her for å hjelpe rådene til å komme til hjertet av det som betyr mest. Ved å erstatte gjetninger med innsikt, muliggjør dens ansatte og samfunnsinnsiktsplattform smartere og raskere beslutninger, slik at råd kan fokusere ressurser der de vil utgjøre den største forskjellen. Med Askyourteam mottar brukere innsikt som er relevante og handlingsrike. Når de kan måle virkningen av disse handlingene, kan de validere og feire fremgang eller styre ting tilbake på sporet om nødvendig. Slik hjelper Askyourteam råd å fremme kulturer med kontinuerlig forbedring og effektfull endring. Hvorfor velge Askyourteam? 100% råd fokusert Den forstår hva som fungerer for å bygge blomstrende samfunn. Alt-i-ett-løsning En enkelt, brukervennlig plattform for både samfunns- og ansattes innsikt. Innsikt til handling Avdekke relevant innsikt, fokuser på de mest effektive handlingene og måle fremgangen. Stole på over 50 råd over hele Australia og New Zealand. AskyourTeams løsninger: <> Ansattes stemme Benytt deg av de levde opplevelsene til ansatte med ansattes innsiktsplattform, spesialbygget for råd. Det fremmer høypresterende, engasjerte team og involverer dem i å forme hva og hvordan rådet leverer for samfunnet. <> Fellesskapsstemmen Forstå lett hva som er viktigst for menneskene i samfunnet og deres synspunkter på spesifikke spørsmål eller planer, slik at rådene kan designe og levere tjenester som best oppfyller deres behov. <> Serviceanmeldelser Juster tjenester med endrede samfunnsbehov. Mens serviceanmeldelser kan føles som en annen belastning på strakte ressurser, forvandler AskyourTeam hvordan råd justerer serviceplanlegging og levering til årlige og ti års planer. Den prioriterer serviceanmeldelser for best å imøtekomme samfunnets endrede behov, identifiserer muligheter for løft og måler innvirkning for å drive kontinuerlig forbedring. <> Excellence Manager En velprøvd måte å Supercharge Council -resultatene og prioritere handlingene som vil utgjøre den største forskjellen. Excellence Manager, utviklet av Thrive35 og drevet av AskyourTeam, hjelper rådene med å vurdere resultatene sine mot det australske forretningsopplevelsesrammen (ABEF), en internasjonalt anerkjent forretningsmodell for å muliggjøre organisatorisk dyktighet.