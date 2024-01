Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for SPCE med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

SP_CE tilbyr digitale rom hvor du trygt kan invitere folk, dele innhold og samarbeide. Alt samtidig som du får praktisk innsikt om kjøpernes reise. Kundene våre har vanligvis tre ting til felles: 1. Lange salgssykluser 2. Flere kontakter for å inngå en avtale, mange interessenter både internt og på kjøpersiden som trenger å bli samkjørt. 3. Mye innhold å dele i salgsprosessen. SP_CE brukes vanligvis til markedsføring, salg og kundesuksess av selskaper i B2B. Med plattformen kan du: – Lage DIGITALE ROM mellom din organisasjon og andre – Dele INNHOLD på en trygg måte og samarbeide med alle interessenter samtidig som du holder deg compliant – Få AKSJONSBAR INNSIKT for å følge opp og ta datadrevne beslutninger I SP_CE håndterer du hele kjøperens reise i B2B . Sett opp dedikerte plasser for produktene eller kundene dine, og hold styr på prosessen fra første kontaktpunkt til avtalen er signert og utover. Nyt funksjoner som: - Produktutstilling som viser styrken til tilbudet ditt - Enkle dra og slipp byggeklosser for enkelt å lage vakre utstillingsrom i stor skala - Kundeengasjement dashbord og varsler - Delte oppgaver mellom deg og klienten - Delte dokumenter fra produktark og kontrakter - Interaktivt videomøte med smarte agendaer - En smart tidslinje - Innspilte, transkriberte og AI-analyserte møter - Videomeldinger - Salgsprosessmaler som får selgerne til å jobbe på kort tid - Høykvalitets sikkerhet og personvern - CRM, Zoom og Teams integrasjon - Adgangsnivåadministrasjon - Offentlige, registrerte eller private rom

