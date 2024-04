SmartReach.io er en e-postprogramvare utviklet for å la brukere planlegge og sende personlig tilpassede e-poster og oppfølginger automatisk fra postkassen og øke svarfrekvensen. SmartReach.io synkroniserer prospektdataene dine fra CRM til kampanjene dine med arbeidsflytautomatiseringer og gir deg også muligheten til å legge til prospekter fra Linkedin-søk gjennom ProspectDaddy-utvidelsen. Bortsett fra dette kan den også synkronisere alle potensielle e-postaktiviteter tilbake til CRM-ene dine automatisk gjennom automatisering av arbeidsflyt. Det reduserer dermed den manuelle innsatsen fra salgsteamet ditt og øker båndbredden deres for å lukke flere avtaler. Unike funksjoner i SmartReach.io - Delt teaminnboks for økt teamsamarbeid, prospekt- og ikke-prospektkategorisering og svarsentimentrapport - Multikanals oppsøking via kanaler som Linkedin, e-post, WhatsApp, SMS og samtaler - Direkte integrering med ProspectDaddy chrome-utvidelse for å få prospekt e-postinformasjon fra Linkedin - Innfødte integrasjoner med CRM-er som Hubspot, Pipedrive, Zoho og Salesforce og arbeidsflytautomatisering for å legge til potensielle kunder direkte i smartreach.io-kampanjer. - Integrer med andre CRM-er gjennom Zapier. - Automatiser oppfølging frem til svar og avansert menneskelignende sendingsalgoritme - Optimaliser leveringsevnen for e-postene dine til innboksen med innebygde gratis e-postvalideringer, mykstart for e-post, oppsettsrapporter for e-postlevering. - Hypertilpass e-postene dine med programmerbare betingelser på e-postene dine - Avanserte teamfunksjoner som hjelper deg å samarbeide med teamet ditt. - Byråfunksjoner som hjelper sømløs veksling mellom ulike klienter. - Spor all e-postaktivitet, få detaljerte analyser og nedlastbare rapporter. - Synkroniser e-postaktivitet tilbake til CRM med arbeidsflytautomatisering.

