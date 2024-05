Smart Assessor er markedsleder innen fremragende e-porteføljeteknologi, sporing av progresjon gjennom hele læringsreisen for lærlingestandarder, traineeships, NVQs, AEBs, SQAs, kommersielle kurs og mye mer. Smart Assessor kommer "ut av boksen" med både rammekvalifikasjoner og standarder som enkelt kan tilpasses for å designe skreddersydde arbeidsgiverkurs. Smart Assessor e-portfolio brukes av lærlinger, arbeidsgivere, assessorer, mentorer, trenere, kvalitetssikrere og ledere for å spore utviklingen av kunnskap, ferdigheter og atferd, administrere 20 % rabatt på jobbtreningen, overvåke gatewayvurderinger og eliminere papirporteføljer med Ofsted revisjonsoverholdelse dashbord. Prisvinnende nettportefølje for elever som kan jobbe med sine bedømmere, mentorer og lærere for å fullføre kurset papirfritt. Elever kan bevise sine ferdigheter, kunnskaper og atferd som er elektronisk gjennomgått av deres bedømmere og arbeidsgivere. Arbeidsgiverstandarder sporer fremgang gjennom inngangsporter til endepunktvurdering, rammeverk sporer enhetsprogresjon som sikrer vellykkede rettidige fullføringer. Nøkkelfunksjoner inkluderer elektroniske skjemaer, digitale signaturer, offline-apper, smarte nettkonferanserom, digitalt bevisbibliotek, nettressurser, elevsentrerte aktiviteter, interaktiv læringsplan på nettet, arbeidsgiverdashbord, gateway manager, kursmaler, prøveplaner for intern kvalitetssikring, gjennomgang planlegger, ferdighetsskanning, EILP, fremdriftskart og mange flere rike funksjoner for å gjøre leveringen din enestående.

Nettside: smartassessor.co.uk

