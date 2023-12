Shopify Inc. er et kanadisk multinasjonalt e-handelsselskap med hovedkontor i Ottawa, Ontario. Det er også navnet på dens proprietære e-handelsplattform for nettbutikker og detaljhandelssystemer. Shopify tilbyr nettforhandlere en pakke med tjenester "inkludert betalinger, markedsføring, frakt og kundeengasjementverktøy for å forenkle prosessen med å drive en nettbutikk for små selgere." Selskapet rapporterte at det hadde mer enn 1 000 000 virksomheter i omtrent 175 land som bruker plattformen sin fra juni 2019, med totalt brutto varevolum på over 41,1 milliarder USD for kalenderen 2018.

Nettside: shopify.com

