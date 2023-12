Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Lazada Singapore med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Netthandel hos Lazada Singapore ♥ Forbrukerelektronikk, hjem og bolig, TV, helse og skjønnhet og mer. ✪ Uanstrengt shopping ✈ RASK levering. Handle nå! Lazada Group er et Singaporeansk multinasjonalt teknologiselskap som hovedsakelig fokuserer på e-handel. Grunnlagt av Maximilian Bittner med støtte fra Rocket Internet i 2012, eies det for tiden av Alibaba Group etter oppkjøpet i 2016. I 2014 opererte Lazada Group nettsteder i flere land og hadde samlet inn ca. USD 647 millioner over flere investeringsrunder fra sine investorer som Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, Investment AB Kinnevik og Rocket Internet. I september 2019 hevdet Lazada at det var den beste e-handelsplattformen i Sørøst-Asia med mer enn 50 millioner aktive kjøpere årlig.

